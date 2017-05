Lazio-Inter, ammonito Hoedt ed espulsi Keita e Lulic: salteranno la partita con il Crotone

Un'entrata irregolare, spesa per arrestare l'involata di Eder, che si stava lanciando in porta. Wesley Hoedt commette fallo al 46', l'arbitro assegna una punizione all'Inter ed estrae il giallo. La decisione del fischietto di Brindisi costa caro al centrale olandese: l'ex Az era diffidato. Con questa ammonizione, è costretto a chiudere il proprio campionato con una giornata d'anticipo. Stessa sorte che spetta a Keita Balde, già diffidato, e Senad Lulic: il senegalese viene espulso da Di Bello per doppio giallo al 66', il bosniaco al 77'. Una nottata ancora più buia, per la Lazio, cui strascichi si trascineranno fino alla sfida contro i calabresi: Hoedt, Keita e Lulic dovranno scontare un turno di squalifica, non saranno a disposizione di Inzaghi per la trasferta a Crotone.