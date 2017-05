Lazio, non segni alla Juve da due anni e sei match: Radu l’ultimo marcatore biancoceleste

La trasferta di Firenze ha permesso alla Lazio di Simone Inzaghi di centrare il record di gol in campionato, ben settantadue. A questi vanno aggiunti i dieci centri in Coppa Italia per un totale di ottantadue stagionali. Numeri importanti che serviranno eccome a Biglia e compagni perché domani all’Olimpico arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. Una corrazzata che è diventata anche un tabù che la Lazio proprio non riesce a sfatare. In Serie A il successo manca dal 2003, meglio la questione in Tim CUP con l’ultima vittoria datata 2013. Il dato che più preoccupa però è che i biancocelesti non riescono a segnare ai Campioni d’Italia in carica da ben sei gare. L’ultimo gol realizzato dai capitolini porta la firma di Radu nella finale di Coppa Italia del 2015, prima che Chellini e Matri ribaltarono il risultato e portarono la coppa a Torino. Da allora sono arrivati tre 2-0, due 1-0 e un 3-0 tutto in favore dei piemontesi. Biglia e compagni dovranno provare a invertire la tendenza negativa come hanno già fatto in più occasioni in questa magica stagione. Un ostacolo in più sarà la sconfitta subita dalla formazione di Buffon contro la Roma domenica scorsa. Difficilmente le zebre sbagliano due gare consecutive e curiosamente la situazione è simile a quella del gennaio scorso. Allora la Juve si inchinò alla Fiorentina prima di sfoderare una prestazione suntuosa allo Stadium contro i capitolini con il nuovo 4-2-3-1 ultra offensivo disegnato da Allegri che tante soddisfazioni ha dato al mister toscano. Stavolta in palio c’è però un trofeo che entrambe vogliono ad ogni costo, chi la spunterà?