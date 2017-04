Lazio-Palermo, i convocati di Inzaghi: la prima di Javorcic, out Radu e Murgia

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma alle ore 15 contro il Palermo, allo stadio Olimpico. Confermate le assenze di Radu e Murgia, che si aggiungono a quella del lungodegente Marchetti. Prima convocazione in prima squadra invece per Javorcic, che indosserà la maglia numero 80.



Portieri: Adamonis, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Patric, Wallace;

Centrocampisti: Biglia, Cardoselli, Crecco, Felipe Anderson, Javorcic, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Djordjevic, Immobile, Keita, Lombardi.