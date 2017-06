Ledesma a 'Di padre in figlio': "Tornerei anche ora alla Lazio. Lotito? Abbiamo un buon rapporto" - VIDEO

Prima dell'inizio dell'evento "Di Padre in figlio", che sta andando in scena all'Auditorium della Conciliazione, Cristian Ledesma si è fermato a parlare ai microfoni di Radiosei e de Lalaziosiamonoi.it: "Bello essere qui, fare parte della famiglia laziale e in più quando c'è la possibilità di aiutare altre persone. La cosa più bella che porto nel cuore? Proprio questo, l'affetto della gente, quando le persone mi incontrano, il fatto di essere invitato a questi eventi per me è un orgoglio. La stagione? Molto positiva. Da tifoso sono molto contento, hanno fatto cose importanti. Ho visto tanta consapevolezza della propria forza da parte della squadra, e non è sempre facile. Partono i big? Pensiamo positivo per il prossimo anno per dare un segnale diverso. Biglia? Mi preoccupa chiunque possa andare via, perché è stata una stagione positiva da parte di tutti. Se vanno via bisognerà ricostruire, io spero che non vada via nessuno. Se mi propongo? Magari, tornerei anche adesso a Formello. Lotito? Abbiamo un rapporto buono, dopo quello che abbiamo passato, abbiamo chiarito tutto. Tornare da dirigente? In un futuro si ma per ora faccio ancora il calciatore. Io vorrei dare qualcosa di importante a questa squadra".