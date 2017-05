Liverani avverte la Lazio: "La Juve difficilmente ne sbaglia due di fila. Palombi? Ottimo, ma deve ancora crescere"

Due giorni alla finale di Coppa Italia. La Lazio, archiviata la pratica Europa, vuole centrare anche questo obiettivo. Sfida ardua, contro la Juventus pigliatutto di Allegri. Anche se le ultime giornate hanno rivelato qualche difficoltà, tra le fila bianconere. Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio e attuale mister della Ternana, ha presentato la sfida ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "La vittoria della Roma ha complicato i piani a Lazio e Crotone. I bianconeri ci hanno fatto vedere che raramente ne sbaglia due di seguito. Prepareranno questa partita in maniera maniacale. Penso che i biancocelesti, con un episodio e molta attenzione, possano comunque portare la gara dalla loro parte. L'episodio sposterà l'ago della bilancia".

TAGLIAVENTO - La designazione arbitrale ha sollevato qualche timore e polemica a causa del trend piuttosto negativo che vede la Lazio affiancata al fischietto di Terni: "Io avevo un ottimo rapporto con lui quando giocavo e ce l'ho ancora oggi. Resta per me uno dei migliori arbitri. L'errore pro o contro poteva succedere. Guardiamo il derby in cui il top, Orsato, ha fatto un errore allucinante. Ha esperienza e qualità per gestire la finale. Sarà imparziale e la cosa più bella sarebbe non parlarne. Chi sarà più pericoloso per la Juve? Milinkovic-Savic tra le linee e i duelli 1 contro 1 di Keita, Immobile e Felipe Anderson. La difesa più importante contro un attacco di qualità che non dà punti di riferimento".

PALOMBI E GERMONI - Due giovani biancocelesti, due volti del futuro. Sul primo, d'altronde, la Lazio si sta già muovendo per blindarlo: "Ha grandi qualità ma deve crescere ancora e diventare cattivo in certi frangenti, restando lucido. Oltre che per i gol un profilo come il suo è importante all'interno della squadra per il lavoro che fa nella manovra. Germoni invece l'ho sentito qualche giorno fa (infortunatosi ad aprile durante la sfida contro il Frosinone, ndr). Il recupero va molto bene. Per questa stagione ha finito ma per la prossima nessun problema".