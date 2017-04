Macheda: "A Manchester ero un bambino che viveva un sogno. Lazio? Oggi sono un semplice tifoso..."

Torna il sorriso sul volto di Federico Macheda, finalmente rinato con la maglia azzurra del Novara. La doppietta messa a segno lunedì contro il Frosinone ha rilanciato l’ex Primavera biancoceleste, ora ancor più determinato a diventare una pedina portante della formazione allenata da Roberto Boscaglia. "Ero un bambino che stava vivendo un sogno – le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, in merito alla sua esperienza al Manchester United –. Ero in uno degli stadi più belli al mondo, con uno dei club più forti al mondo. Oggi sono un ragazzo molto più maturo, consapevole che non bisogna mai mollare. Cristiano Ronaldo? Abbiamo giocato insieme qualche mese e avevamo anche un bel rapporto. Poi le nostre carriere hanno preso strade diverse”. E sul suo rapporto con Ferguson rivela: “Mi chiamò prima dell'accordo con il Novara. Per me ha rappresentato tantissimo, a livello umano e calcistico. Non lo ringrazierò mai abbastanza”. Spazio anche ai sogni futuri: “Serie A? Speriamo, anche perché c’è gente che ci arriva a 30 anni. Non credo sia assolutamente tardi, serve solo un po’ di continuità. Della mia Lazio non c’è più nessuno, sono un semplice tifoso. E mi fa enormemente piacere vederla con tanti giovani e con un allenatore che dà fiducia ai ragazzi".