Mancini incensa Inzaghi: "Tra i più bravi in Serie A, qualcosa da me avrà imparato". E sulla Roma... - VIDEO

La grande annata dei biancocelesti ha esaltato anche e soprattutto il percorso di crescita dei singoli, in primis quello di Simone Inzaghi. Ad elogiare l'operato del tecnico piacentino è stato quest’oggi mister Roberto Mancini, compagno di squadra poi allenatore di Inzaghino nella sua lunga avventura capitolina: “La Lazio sta facendo un’annata straordinaria – spiega il Mancio ai microfoni di TMW Radio –. Sono contento per Simone che è un bravissimo ragazzo e si merita tutte le fortune. È competente, sta facendo un ottimo lavoro e non era semplice”. Poi la chiosa di spirito: “È stato un mio compagno e un mio giocatore, per cui qualcosa da me avrà imparato (ride, ndr). È sicuramente uno dei giovani allenatori più bravi che ci sono ora in circolazione”.

RIMPIANTI BIANCOCELESTI - "Alla Lazio (da allenatore, ndr) avevo una bella squadra, avevamo trovato qualcosa di particolare, i ragazzi si divertivano. Inter? Sono cose diverse, è difficile fare paragoni. L'ultimo giorno di mercato venderono Crespo e Nesta... con loro due potevamo anche vincerlo, il campionato".

ALLENARE LA ROMA? - Della possibilità di allenare la Roma, Mancini ha parlato così: "Io sono stato nella Lazio, non è una cosa così semplice. C’è sempre stato rispetto, anche quando sono stato loro avversario: loro hanno avuto rispetto per me, io per loro. Questo è uno dei motivi per cui io abito a Roma, dove sono sempre stato molto bene. Però si continua a dire che io ho incontrato i loro dirigenti: la verità è che proprio davanti i loro studi io ho il parrucchiere (ride, ndr)”.