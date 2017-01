Manfredini: "Biglia non incide come un top player. Nella mia Lazio Pandev era più decisivo di lui"

Pubblicato il 30/1 ore 21

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Giacomo Morini

È ormai alle spalle la deludente sconfitta di sabato contro il Chievo. I biancocelesti già da domani sera con l’Inter cercheranno da subito di voltare pagina strappando il biglietto per la semifinale di Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex esterno della Lazio Christian Manfredini è tornato intanto proprio sulla debacle contro i clivensi, evidenziando ciò che a suo avviso non ha funzionato: "Contro il Chievo Felipe Anderson è stato l'unico che mi è sembrato in palla e che riusciva a saltare l'uomo. L'unico che ha portato qualità dalla trequarti in su. Da Lulic mi aspettavo sicuramente di più, invece era in giornata no. Non si può rimproverare nulla alla squadra, ha tirato tanto verso la porta di Sorrentino. Però, a dir la verità, non ricordo tutti questi miracoli da parte del portiere”. Un commento anche sull'episodio della lite tra il tifoso e Biglia: “Tounkara, essendo un tesserato, non può avere una reazione del genere, anche se magari voleva difendere il compagno. Io da giocatore ho ricevuto tante critiche e insulti, però bisogna metterle in conto. Biglia è un ottimo giocatore, ma non incide come un top player. Nella mia Lazio Pandev e Rocchi erano mezza squadra, il resto era contorno. Era più top player Pandev in quegli anni che Biglia nella squadra attuale. Se è cresciuto il livello della Lazio? Qualitativamente adesso c'è qualcosa di più, ma nel calcio non conta solo quello. Bisogna vedere anche il resto..."​.