Manichini al Colosseo, Codacons: “Tolleranza zero, Olimpico a porte chiuse fino al termine del campionato”

I manichini con le divise dei giocatori della Roma esposti vicino al Colosseo continuano a creare polemiche. La Lazio ha espresso la sua posizione attraverso un comunicato ufficiale. Mentre ora il Codacons vuole una punizione esemplare per questo gesto, come testimoniano le dichiarazioni del presidente dell’associazione Rienzi: “La città non merita questi delinquenti – spiega Carlo Rienzi – Non si tratta di una “bravata”, ma di una grave intimidazione che getta discredito sull’intera capitale e rovina l’immagine di Roma agli occhi del mondo. Chiediamo tolleranza zero verso i violenti che nella notte hanno appeso i manichini in segno di minaccia, e una punizione esemplare che faccia capire come simili episodi a Roma non siano tollerabili”. In pratica il Codacons chiede oggi al Prefetto Paola Basilone di far giocare le prossime partite di campionato all’Olimpico a porte chiuse, impedendo l’accesso dei tifosi come forma di risposta delle istituzioni a delle violenze e delle minacce.