Manichini al Colosseo, Mughini minimizza: "Goliardia, ho visto di peggio. Come il razzo partito dalla Sud..."

Infuoca il dibattito dopo i manichini esposti la scorsa notte al Colosseo da un gruppo di tifosi laziali. Gesto goliardico o macabra provocazione? Giampiero Mughini, noto opinionista Mediaset, ha le idee chiare: "Non vedo nulla di grave - spiega a TikiTaka News -. È solo un gesto goliardico e non gangsteristico. Nessuna minaccia, a Roma ho visto molto di peggio. Basti pensare al razzo partito dalla Sud...". Razzo che uccise il povero Vincenzo Paparelli in un derby dell'ottobre del 1979.