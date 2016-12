Maradona, clamoroso retroscena. Di Marzio: "Anche la Lazio seguiva Diego Armando..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maradona alla Lazio. Nessuno scherzo, nessun Pesce d'Aprile. È una clamorosa indiscrezione lanciata da Gianni Di Marzio a Sky Sport. l'ex allenatore del Napoli ha svelato il seguente retroscena su Diego Armando: "Ero in Argentina nel 1978, andammo a casa di Maradona a Villa Fiorito per convincerlo a fare un provino, dopo dieci minuti capimmo già tutto, fece tre gol fantastici. Era presente anche un osservatore della Lazio e per paura che loro ci anticipassero con una scusa andai in bagno e chiamai subito Ferlaino dicendogli che se fosse stato d’accordo gli avrei subito fatto firmare un pre-contratto. Con Diego poi passai due settimane, eravamo nello stesso albergo e andavamo a spasso per la città". Prima di approdare in Campania, però, il più grande calciatore della storia vestì le maglie di Boca Juniors e Barcellona. Poi l'approdo nel Bel Paese, dove vinse due campionati, una Coppa Italia e una Supercoppa.