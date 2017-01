Milinkovic, Arsenal e Manchester United puntano il centrocampista della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nessuno ha parlato con noi o con il club fino a questo momento. Sono tutte speculazioni". Milinkovic non si muove, l'entourage del centrocampista serbo spazza via ogni dubbio. Non certo l'interesse, specialmente quello da parte di club d'Oltremanica. Per il momento, Sergej resta fermo sulla sua permanenza in serie A. Una convinzione che non sembrerebbe aver dissuaso alcune società di Premier League. Come riportano i media britannici, infatti, sul giocatore sono piombati Arsenal e Manchester United. Le prestazioni del classe '95 hanno ingolosito sia Gunners che Red Devils, i quali proveranno a tentare l'ex Genk con un'offerta più che allettante. Una missione che, però, promette di risultare piuttosto ardua: Milinkovic, per il momento, non intende lasciare la Capitale.

