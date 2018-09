Morte Maria Sensi, il cordoglio della Lazio: "Vicini alla famiglia"

La moglie dell'ex presidente della Roma, Franco Sensi, è venuta a mancare. Dunque c'è stato questo lutto in casa giallorossa e la Lazio - a testimonianza che di fronte ad eventi tragici non esistono colori - ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia con una nota pubblicata sul sito ufficiale: "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si uniscono al cordoglio della famiglia Sensi per la scomparsa della signora Maria".