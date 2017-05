Murgia: "Contento per il gol ma avrei voluto vincere. La Juve? Rispetto, non paura..."

Una sconfitta indolore per la classifica, ma che lascia comunque l'amaro in bocca per l'evoluzione della gara. Una prestazione positiva per la Lazio, macchiata dal black-out della ripresa che ha consentito ai viola di capovolgere il risultato. Positiva anche la prova di Alessandro Murgia, che nel finale riapre il match con il secondo gol stagionale. Nel post gara è stato lo stesso centrocampista ex Primavera ad analizzare la partita ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone: "Abbiamo fatto una buona ora di gioco, poi ci siamo abbassati un po' troppo, ci siamo schiacciati e abbiamo sofferto le loro giocate. L'uscita di Marco (Parolo, ndr) si è fatta sentire. C'è rammarico ma ora si guarda avanti perché mercoledì c'è una grande partita. Oggi volevamo la vittoria, pensiamo sempre alla partita che viene, quelli che sono scesi in campo hanno dato tutto. In una squadra di livello è sempre importante farsi trovare pronti. Il gol di testa? Sono abituato, ma penso prima alla prestazione della squadra. Siamo un grande gruppo, abbiamo disputato una grandissima annata e vogliamo chiuderla al meglio. C'è rispetto assoluto per la Juventus, ma non abbiamo paura. Faremo il nostro calcio. Se avrò chance di giocare finale? Sarebbe un sogno, ma il mister farà sue le scelte e chiunque entrerà in campo darà il massimo".

Il centrocampista classe '96 è poi intervenuto anche alle telecamere di Lazio Style Channel: "Sono contento per questo gol, è sempre bello segnare con questa maglia. Avrei preferito portare a casa la vittoria per continuare questa stagione positiva, ora pensiamo all’appuntamento di mercoledì. Avendo avuto la fortuna di giocare mezz’ala ho queste caratteristiche, ma ho cercato di giocare al meglio anche davanti la difesa. Sul grande assist di Luis ho preso in controtempo il portiere. Sono contento, ma avrei preferito portare a casa i tre punti. Siamo sulla buona strada per umiltà e cattiveria. Abbiamo grande rispetto per la Juventus. La prepareremo al meglio e chi scenderà in campo darà tutto per portare a casa la coppa. Giocando davanti la difesa bisogna fare filtro per aiutare i difensori a riconquistare la palla. È importante per la squadra e sono migliorato grazie all’esempio dei miei compagni. Sono contento di potermi allenare con loro: sfrutto ogni seduta per migliorare in entrambe le fasi. Solo con il sacrificio e rubando con gli occhi posso imparare il prima possibile. È stato un anno fantastico e deve ancora finire. Ho sempre cercato di stare sul pezzo. Sono soddisfatto, ringrazio mister, società e compagni. Dobbiamo continuare così”.