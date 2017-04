Murgia: "Godiamoci la serata e poi domani testa al Napoli. I tifosi? Fanno invidia a tutti"

La prima stagione tra i grandi non poteva essere più bella per Alessandro Murgia. Il centrocampista biancoceleste è entrato in campo anche quest'oggi, prendendo il posto di Lucas Biglia, infortunatosi durante la partita. Al termine del match, Murgia soddisfatto per il risultato, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. "I nostri tifosi ci hanno fatto sentire il calore necessario in un derby per giocare alla grande e dare tutto. Il passaggio del turno è dedicato a loro perché se lo meritano e siamo contenti di quello che stanno facendo per noi, dei chilometri che fanno per seguirci in ogni trasferta. Sono fantastici, la nostra tifoseria fa indivia a tutti quanti. Abbiamo festeggiato e ci siamo divertiti tutti insieme. Dobbiamo essere bravi a goderci questa serata e a ripartire sin da domani in vista di una gara molto importante come quella che ci aspetta contro il Napoli. Godiamoci questo risultato e andiamo avanti".

Chiosa finale sui risultati personali. "E’ stato importante quanto difficile essere arrivato dal settore giovanile alla prima squadra, con il lavoro, con la voglia e con l’esperienza di questo gruppo è molto più facile. Oggi quando sono entrato in campo la squadra ha dato una mano a me ed io una a loro. Il mister mi ha detto di tamponare il più possibile perché la Roma si era spinta in avanti e noi dovevamo stare stretti per intercettare i loro passaggi e ripartire".