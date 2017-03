Muzzi: "Perdere il 26 maggio fu una tragedia. Non bisogna mai dare per scontato un derby"

Ai microfoni di TmwRadio nel corso della trasmissione “Avanti Lazio”, è intervenuto Roberto Muzzi, ex attaccante biancoceleste, che ha indossato in carriera anche le maglie di Torino e Cagliari prossimo avversario in campionato: “Nel primo tempo contro il Toro ieri ho visto solo la Lazio. I biancocelesti hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco. Nel secondo invece si è vista tutta la bravura di Inzaghi nel cambio di modulo, con l’inserimento di Keita al posto di Biglia. Il prossimo impegno col Cagliari? I sardi hanno ottimi giocatori. Conosco l’ambiente, è un campo difficile. Sarà un bell’esame per la Lazio”.



INZAGHI - .“Simone lo stimo molto. Come allenatore abbiamo avuto qualche scontro sul campo, ma comunque si vedeva che era uno che di calcio ne capiva. Ero sicuro che avrebbe fatto molto bene”



IL FIGLIO – “Mio figlio Ramon è molto felice di indossare la maglia della Lazio Primavera. E’ cresciuto tantissimo e vederlo tornare a casa col sorriso per me è una cosa bellissima”.



KEITA – “I giocatori forti come Keita spesso sono fatti in questo modo e hanno questo tipo di carattere. L’importante è che si allenino con serietà come tutti gli altri”.



DERBY – “Derby di ritorno in Coppa Italia? Sarà una bella battaglia. La Roma farà di tutto per passare il turno, ma la Lazio è davvero messa bene in campo e mi ha sorpreso. Sarà molto dura per chiunque affrontare i biancocelesti in questo momento. Il 26 maggio? Perdere la Coppa contro la Lazio quando ero allenatore della Roma è stata una tragedia, una grande delusione, anche perché partivamo favoriti. Però i derby non bisogna mai darli per scontati, sono delle partite dove può succedere di tutto”.