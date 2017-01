P. Rossi: "Immobile nella Lazio può esprimersi al meglio. La Juve? Quest'anno è più umana"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio torna con la testa al campionato dove nel weekend sfiderà la Juventus capolista allo Stadium. Per commentare i temi della gara è intervenuto ai microfoni di Elleradio Paolo Rossi, ex attaccante bianconero nonché campione del mondo nel 1982: "L'impressione devo dire che è ottima, la Lazio fino a questo punto del campionato è andata oltre le più rosee previsioni. Dal ritiro si erano presentate perplessità che sono state spazzate via, la Lazio gioca un ottimo calcio anche dal punto di vista tattico, il voto da dare ai biancocelesti in questo momento è senz'altro altissimo. Il campionato è ancora lungo e disseminato di ostacoli, ma Inzaghi finora ha fatto praticamente percorso netto, nessuno poteva aspettarsi alla vigilia una Lazio così brillante". Da esperto in materia, un giudizio anche su Immobile: "Non lo scopriamo certo oggi, è un ragazzo già reduce da alcuni campionati importanti. E' andato incontro anche a qualche stop, ma questo può accadere, soprattutto quando ci si va a confrontare con un ambiente internazionale, dove probabilmente non ha trovato le condizioni giuste per potersi esprimere. Ha trascorso un momento difficile, ma alla Lazio ha ritrovato probabilmente le condizioni ambientali di cui necessitava. Una società che crede in lui, ottimi compagni ed un allenatore che l'ha messo in condizioni di dare di nuovo il massimo. Se Immobile è al cento per cento dal punto di vista fisico può senz'altro sfruttare le sue doti da attaccante di razza". Poi sulla Juventus: "Una Juventus che perde quattro partite su venti in campionato non è più un avvenimento usuale. Quest'anno è sicuramente più umana, anche perché le squadre alle spalle sembrano più competitive e restano a brevissima distanza in classifica. Sicuramente la Juventus ha tutto per riprendere la sua marcia, ma qualche momento di incertezza è stato evidenziato, non c'è dubbio. La coppia Higuain-Dybala? Devo dire che forse mi aspettavo di più, probabilmente Dybala ha pagato l'infortunio e la fatica nel ritrovare la piena efficienza fisica. Higuain segna sempre e non credo si possa parlare di delusione, segna moltissimo ed è un acquisto mirato anche per la Champions. Più che in attacco credo che la Juventus abbia perso qualcosa in mezzo al campo: senza Pirlo, Pogba e Vidal il centrocampo dal punto di vista qualitativo ha perso molto. Credo però che se la Juventus si ritroverà sul piano della mentalità non perderà ancora molte partite - conclude Paolo Rossi -. Sicuramente un torneo più umano fa bene al campionato dal punto di vista dello spettacolo, sarà da seguire fino alla fine".