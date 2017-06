Pallotta: "Abbiamo bisogno dello stadio. A Roma lo vogliono tutti tranne Lotito..."

Continua a tenere banco la questione degli stadi di proprietà. Il Campidoglio prosegue la discussione del progetto dell'impianto della Roma, mentre James Pallotta si augura che la situazione si sblocchi presto, anche prefigurandosi un addio alla Capitale in caso contrario. Nel farlo, non risparmia una stoccata a Claudio Lotito: "Abbiamo davvero bisogno dello stadio e al 99% sono ottimista, abbiamo fatto così tanti incontri... A Roma tutti, a parte Lotito, vogliono questo stadio. Il 15 o 20 giugno dovremmo avere notizie, il progetto è cambiato. Non ci sono più le tre torri, ma anche se il 60% è stato modificato per noi non è cambiato nulla. Se non cominceremo a farlo entro 26-28 mesi,

però, ci sarà un nuovo proprietario (della Roma, ndr) perché non possiamo continuare a buttare soldi in questo progetto", queste le dichiarazioni del presidente della Roma riportate da Repubblica.it.