Perotti torna sul derby: "Una sconfitta che brucia ancora. Siamo più forti e dovevamo vincere..."

Non ci sta Diego Perotti. La sconfitta contro la Lazio nel derby ha frenato la rincorsa della Roma in campionato, che ancora nutriva qualche speranza di poter raggiungere la Juventus in vetta. "Personalmente la sconfitta nel derby di Coppa mi è bruciata abbastanza, avevamo una possibilità incredibile di giocare contro la Juve, mi dà ancora fastidio. Questa partita può darci fiducia anche per il prossimo anno. Siamo un punto davanti al Napoli ma ce ne sono 9 in palio. Se riusciamo a battere la Juve abbiamo una grande chance di arrivare secondi. Io capisco che i tifosi siano arrabbiati, ma non è normale fare tutti questi punti, avere Dzeko che segna così tanto e non vincere nulla", ha dichiarato l'argentino a Roma Radio. Poi infine anche sul derby di Coppa Italia: "In coppa ripeto, eravamo meglio di loro e dovevamo arrivare in finale, la gara con la Juve diventa importantissima anche in questo senso".