Petrelli: “Contro l’Inter la miglior Lazio della stagione. Murgia sembrava Gagliardini”

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

La vittoria contro una big è arrivata, e per di più ha regalato la semifinale di Coppa Italia. Per parlare di Inter-Lazio e analizzare la prossima trasferta di Pescara Sergio Petrelli è intervenuto a Lazio Style Radio: “Vittoria poco pronosticabile, ma la Lazio ha fatto la miglior partita della stagione. L’Inter vinceva da 9 partite, ormai pensava che anche trotterellando avrebbe superato il turno. Perdere la terza partita sarebbe stato deleterio, ma lo stimolo della squadra ha portato ad una grande prestazione. Contro il Chievo all’unico tiro in porta si è subito gol, ma la prestazione c’è stata anche in quel caso: la sconfitta ha stimolato in vista della partita di ieri sera. A San Siro mi è piaciuto il gioco in velocità e la solidità della linea difensiva: de Vrij e Hoedt sono due giganti, di testa hanno preso tutto, e le ripartenze erano molto veloci e fulminee. Bisogna migliorare la cattiveria sotto porta perché non si possono sbagliare tutte quelle occasioni”. L’ex difensore passa poi ai singoli: “Murgia è un ragazzo ottimo, mi sembrava di vedere Gagliardini: impostato, nessuna paura e forte personalità. Non mi è piaciuto molto Immobile che poteva chiudere la partita già nel primo tempo, invece non ha influito: con lui in buona forma la vittoria sarebbe stata più rotonda. Sul rigore si è mosso bene, anche se l’intervento di Miranda è stato scellerato, ma nelle altre occasioni non ha avuto la necessaria lucidità. In campo la squadra era sempre ben disposta, ha saputo anche soffrire: oltre alla vittoria è stato offerto anche un bel calcio. Felipe Anderson era una freccia dentro la difesa dell’Inter. Biglia ieri aveva due compagni di reparto che lo hanno supportato bene. L’argentino è un grande giocatore che ben si sposa con Parolo e Murgia”. La chiusura sul prossimo turno di campionato: “Il Pescara non gioca male, ma non riesce a segnare e prima o poi subisce sempre. Oddo non sa più a che santo appellarsi visto che la squadra è moralmente a pezzi. Prima c’era Lapadula, quest’anno non hanno una punta di ruolo che segni. Le partite vanno giocate tutte, ma la Lazio non dovrebbe avere problemi”.

Potrebbe interessarti anche:

KEITA DA DOMANI IN GRUPPO

IMMOBILE PER EPAC ONLUS