Petrelli: “Domenica Milinkovic è stato il nostro Ibra. Coppa Italia trampolino per l’Europa, in campo i titolari”

La vittoria contro l’Atalanta alle spalle, il quarto di Coppa Italia con il Genoa alle porte e la sfida alla Juventus all’orizzonte. Per parlare di tutto questo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Sergio Petrelli: “Milinkovic domenica è stato il nostro Ibrahimovic con un gol fondamentale. Il fatto di aver pareggiato all’ultimo minuto del primo tempo regala euforia al rientro negli spogliatoi. Inzaghi sa attirarsi la fortuna, del resto meglio un tecnico fortunato che uno bravo. Forse alla Lazio manca un po’ di cattiveria, però sta riuscendo a trovare un buono standard di gioco. Sapersi schierare sia con la difesa a 3 che a 4 è una virtù, e domenica dopo il passaggio a 4 la squadra ha macinato gioco. Ricordiamo che l’Atalanta è una grande, batterla è stato un bel segnale. Anche aver venduto Gagliardini all’Inter può aver influito ed è stato buon segno incontrarla ora”.

TURNOVER E COPPA - “Mi è piaciuto molto Patric all’ingresso, è sempre pronto quando viene chiamato in causa. Contro il Genoa non farei turnover: se c’è la possibilità di far giocare qualcuno può anche andare bene, ma non è il caso di stravolgere la squadra. Perdere fa sempre male, può andare ad intaccare meccanismi rodati, inoltre mandare in campo i titolari è anche un segnale per gli avversari. La Coppa Italia può essere un trampolino per arrivare nelle coppe europee, e poi è sempre un trofeo importante”.

IMMOBILE E JUVENTUS - “Immobile è nel giro della nazionale e questo è uno stimolo grosso. A volte, come capitato a lui, gli attaccanti hanno delle pause. In ogni caso è un piacere vederlo giocare visto che corre su tutte le palle ed è dappertutto. Contro la Juventus me la giocherei uomo contro uomo senza tanti tatticismi. La partita si può perdere, ma un eventuale risultato positivo potrebbe dare una grande carica a tutto l’ambiente. La Lazio deve sfruttare le difficoltà dei bianconeri”.

