Petrelli: "Lazio serve più grinta! Troppi gol nella ripresa? Fattore mentale, Inzaghi lavori su questo"

“Alla Lazio manca qualcosa. Non riesco a capire se è un giocatore o un pizzico di crescita nella mentalità che li porta a volte a partire battuti con le grandi”. Pone l’accento sulle lacune stagionali l’ex laziale Sergio Petrelli. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, il difensore del primo scudetto biancoceleste ha poi sottolineato: “Questa squadra ha gli esterni più forti del campionato, dovrebbe volare ma a volte si inceppano e non riescono a dimostrare il loro valore. Manca un centrocampista con un po’ di cattiveria ma acquistare un giocatore di valore superiore agli attuali non è facile. Non c’è un giocatore a centrocampo che morde l’avversario. Tutti dovrebbero giocare con più determinazione". Poi sui singoli: “Felipe Anderson incarna il giocatore bravo e che ha anche un po’ di grinta. I cartellini arrivano perché è l’unico a mordere le caviglie. È completamente recuperato, si sta adattando bene al campionato. Se non fosse l’unico “cattivo”, l‘arbitro ci penserebbe su tre o quattro volte prima di estrarre un cartellino. Il brasiliano a oggi è il giocatore più in forma. Contro il Crotone non ci sarà perché squalificato, spero solo che la Lazio non si faccia imbrigliare dai calabresi”. E sulle aspettative per il nuovo anno spiega: “I biancocelesti devono finire al meglio il girone d’andata. Hanno capito di essere abbastanza forti per poter vincere su tutti i campi. Iniziare al meglio il 2017 sarebbe un biglietto da visita importante per il girone di ritorno. Se il pacchetto arretrato fosse più grintoso, tutto il resto della squadra ne trarrebbe beneficio. I due dietro sono due colossi: dovessero crescere anche in vigoria, sarebbe da sprone anche per centrocampisti e attaccanti. I 21 gol subiti sono troppi. In passato, le squadre si costruivano da dietro, poi man mano si faceva il resto. Se hai una difesa forte, il gol prima o poi arriva e acquisisci una maggiore convinzione". Un commento anche su mister Inzaghi: "Ha già fatto un miracolo. Non immaginavo una Lazio a questi livelli. Non vorrei che le critiche fossero esagerate. Tutti avrebbero firmato a inizio anno per vedere i biancocelesti così in alto alla fine dell’anno solare. Il tecnico è entrato bene nella testa dei giocatori. I tanti gol subiti nella ripresa sono una questione mentale, quando la squadra va in vantaggio cala di tensione e rischia di farsi riprendere e superare. Inzaghi deve lavorare su questo – conclude Petrelli –. A Milano dopo il gol incassato da Banega, c’è stato un crollo psicologico. La Lazio deve far capire che è arrivata al livello delle squadre blasonate e che può vincere con tutti”.