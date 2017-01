Petrelli: "Questa Lazio è una bella realtà, ora sta a Lotito stupire tutti..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

In occasione del 117 della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Sergio Petrelli che ha ricordato la stagione del primo scudetto: “Raccontarla è difficile, anche perché siamo partiti con l’intenzione di arrivare tra le prime 4, strada facendo ci siamo accorti che potevamo osare. Osando, osando, osando è arrivato questo risultato che in pochi pensavo potesse arrivare. Io sinceramente l’ho sempre creduto, visto che giocavamo bene. La cosa più brutta è stata l’anno dopo, invece di rinforzarla la squadra è stata indebolita. Non so cosa sia successo, sinceramente. Quando abbiamo capito che potevamo vincere? Al girone di ritorno, quando, avendo affrontato tutti, avevamo visto che non c’erano grandi squadre. Noi eravamo competitivi e ci divertivamo molto. Ovviamente abbiamo avuto anche una dose di fortuna”.

LAZIO-CROTONE – Immancabile un commento anche sul match di ieri contro il Crotone: “Il Crotone aveva giocato bene le ultime partite, soprattutto fuori casa. Era una partita da prendere con le molle. La Lazio ha avuto pazienza, aiutata anche dalla fortuna. Ora ci troviamo in cima, in una posizione di classifica davvero interessante. Vedremo cosa accadrà con il calciomercato. Inzaghi è un alleantore giovane, che conosce l'ambiente e i giocatori: ha trovato terreno fertile. E' molto intelligente, si vede che sa parlare con i suoi. E' sicuramente superiore al fratello come allenatore (ride, ndr). La Lazio gioca bene e sa anche fare punti. Questo è un connubio che non tutti i tecnici sanno trovare. Girone d'andata? I punti sono quelli che la squadra merita. Ora sta alla società e al mister Inzaghi cercar di far crescere questa bella realtà. Magari qualcuno potrebbe anche sforzarsi e metter mani al portafoglio (ride, ndr), chissà che Lotito non stupisca tutti... Lazio-Atalanta?Sono due squadre in buona forma, ma la Laizo in casa non è remissiva. Speriamo possa essere bellissima partita".

