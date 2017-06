Petrelli scommette: "Milinkovic l'anno prossimo in doppia cifra! Il segreto di Inzaghi? È uno psicologo..."

Una grande stagione alle spalle. Ora, uno sguardo al futuro: tra mercato e rinnovi, la Lazio dovrà confezionare per mister Inzaghi una squadra in grado di confermarsi ed essere competitiva anche in vista della competizione in più che i capitolini dovranno affrontare. Sergio Petrelli, ex difensore della prima Lazio scudettata, è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio per valutare l'anno della squadra romana: "Non si può che parlare bene della Lazio. Pochi potevano augurarsi di vedere i biancocelesti al quinto posto. I biancocelesti possono essere soddisfatti di questa stagione".

MILINKOVIC - Tra i giocatori che più si sono messi in mostra, sicuramente c'è Sergej Milinkovic Savic: "E' destinato a crescere, oltre ad essere un grande calciatore è anche un ragazzo molto intelligente. Fisicamente è molto forte ed è anche molto attento sotto il punto di vista comportamentale: raramente l’ho visto protestare con l’arbitro. Potrebbe giocare anche da esterno nel centrocampo a quattro, ma non credo possa fare il regista. In quel caso la Lazio dovrebbe rinunciare ai suoi inserimenti che potrebbero, invece, permettergli di andare spesso in rete. È un giocatore vero, ma può ancora migliorare. Non mi stupirei se nella prossima stagione riuscisse a realizzare anche 10 gol".

INZAGHI - Accolto freddamente come seconda scelta, il mister della Lazio si è rimboccato le maniche fino a conquistare la piazza attraverso le grandi prestazioni dei suoi e un'ottima gestione dello spogliatoio. Il rinnovo se lo è meritato sul campo: "Dopo un campionato simile, era difficile non offrirglielo. Il tecnico piacentino si è mosso molto bene conoscendo l’ambiente romano, ma era stato chiamato a gestire dei ragazzi non facili da amministrare: lui è riuscito a far ciò nel migliore dei modi. Il mister è molto rispettato anche dai suoi giocatori. Inzaghi è una persona molto accomodante, non impone la sua personalità. Arriva ai calciatori attraverso il ragionamento: è anche un ottimo psicologo”.