Polemica de Vrij, Lovati: "Finalmente chiarezza! Sostituzioni figlie della volontà di Inzaghi..." - FOTO

“Con l’Europa già in tasca perché fanno ancora giocare de Vrij che ha evidenti problemi fisici?”, firmato Stefano Lovati. Le tante sostituzioni dell’olandese, avevano fatto preoccupare l’ex ortopedico della Lazio, che chiedeva, attraverso i propri account social, lumi alla società biancoceleste circa le condizioni dell'olandese. La risposta? Arrivata puntuale ieri, con il dottor Rodia che assicurava: “Sono state fatte delle polemiche di cui non capisco il fine. De Vrij è un calciatore sano e perfettamente utilizzato da mister Inzaghi”. In mattina, allora, ecco la 'pace'. Nessun problema fisico, nessun campanello d'allarme. Con Lovati che si affida a Facebook per porre fine alla questione: “Bene, fugato ogni dubbi, è stato finalmente chiarito che le ultime sostituzione di de Vrij a partita in corso sono dovute esclusivamente a scelte tecniche. Meglio così”.