Retroscena Biglia: preparazione atletica nella sua Mercedes durante le vacanze natalizie - FOTO

Riposo ma neanche troppo nell'ultimo soggiorno in Argentina di Lucas Biglia. Il centrocampista ex Anderlecht, infatti - come riporta quest'oggi il portale hoymercedes.com.ar -, durante le vacanze natalizie non ha mai staccato completamente la spina, proseguendo la sua personale preparazione atletica nella città natale di Mercedes. Fatiche condivise anche con un altro atleta, Francisco Dinova, mercedino anche lui e titolare del Racing Club de Chivilcoy, squadra di basket di Buenos Aires (foto in basso, ndr). Il tutto sotto lo sguardo attento del professor Federico Achille, che ha seguito il recupero fisico del giocatore anche in passato. Compiti svolti a casa per il capitano biancoceleste, determinato più che mai nel recuperare al più presto lo smalto migliore per la seconda parte di stagione.