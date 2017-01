Rocchi: "Lazio, devi andare a Torino senza paura! La Juventus è temibile, ma puoi metterla in difficoltà"

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

"Affrontare la Juventus non è mai facile, ma La Lazio deve andare a giocarsi la sua partita. La squadra biancoceleste deve andare a Torino senza paure particolari perché quando si fanno i calcoli le cose spesso non vanno bene". Tommaso Rocchi indica la via da seguire per la squadra di Inzaghi. Domenica i biancocelesti saranno impegnati contro la Vecchia Signora in un match duro, ma in cui non partono battuti in partenza. L'ex attaccante dei capitolini è intervenuto a Lazio Style Radio 89.3 presentando la sfida che lo vede come doppio ex essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero. Il veneziano parla della squadra campione d'Italia che Appare meno imbattibile che in passato: " I piemontesi sono sempre stati una grande società che ha un modo di lavorare preciso e una mentalità vincente. La Juventus ha punti deboli così come le altre anche perché giocare tanto ed essere sempre al top della condizione non è facile. Diciamo che non ha difetti evidenti, ma può soffrire una squadra compatta che concede pochi spazi. Se chiudi bene e riparti con velocità li puoi mettere in difficoltà. I bianconeri magari hanno perso qualità in mezzo al campo dopo la cessione di Pogba, ma ha comunque una rosa fortissima". Sfida nella sfida sarà quella tra Immobile e Higuain, uomini simbolo della due squadre: "Ciro sta facendo molto bene, tenendo un ritmo importante ed è quello che ha più confidenza con il gol. Dall'altra parte c'è Higuain che poteva avere dei problemi nel trasferirsi dal Napoli alla Juve, ma è un attaccante pazzesco che può fare gol in qualsiasi momento". In chiusura una battuta anche sul derby che attende domani i suoi Giovanissimi Provinciali Fascia B: "Il mio derby di domani?All'andata è andata bene! Vedo una crescita importante dei ragazzi e che apprendono le cose che sto cercando di insegnare".



