Sensini: "Lazio con la testa in finale. Potrà accadere di tutto, anche le sfavorite vincono nel calcio"

Prima la Fiorentina, poi massima concentrazione: c'è la Juventus in finale di Coppa Italia. La Lazio probabilmente scenderà in campo sabato risparmiando i big: serviranno nella loro forma migliore per affrontare la capolista. Che ampio turnover sia, quindi, dato che soli quattro giorni dopo i biancocelesti dovranno disputare la finale. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Nestor Sensini ha detto la sua presentando la sfida al Franchi: "La Lazio può essere un po' distratta dalla finale, è il traguardo principale sulla sua strada. La Fiorentina ha la squadra per fare bene, e secondo me ha mantenuto la linea di gioco degli ultimi due anni. Sono due squadre che giocano un bel calcio. Vedo che il figlio di Chiesa sta facendo molto bene: lo conoscevo sin da piccolo e mi fa molto piacere".

FINALE - "La Juve si sta dimostrando invincibile, ma magari la finale di Champions può portare via qualcosa, anche se i bianconeri restano favoriti. La Lazio però può fare la sua partita, e può succedere di tutto. Nel calcio vince anche chi non è favorito: la Coppa Italia sarebbe il coronamento di una grande stagione".

INZAGHI - "Mi ha sorpreso: conosceva molto bene la squadra, e dopo il no di Bielsa non era semplice. Ha ripagato la scelta della società con il lavoro e i risultati, che ancora deve conquistare, come la finale di Coppa Italia. Vedo una squadra che gioca molto bene, ed è una grande sorpresa".

MERCATO - "Gonzalo Rodriguez alla Lazio? Ha molta esperienza e a Firenze ha fatto molto bene. Può darsi che abbia preso un'altra scelta. I difensori servono a tante squadre, specialmente quelli come lui che sanno giocare molto bene con i piedi. Potrebbe andare in qualche grande squadra: è un giocatore importante e sarà una grossa perdita per i viola. Nomi in Argentina? Foyth dell'Estudiantes, che gioca nell'Argentina U20 e Quarta del River. Sono due grandi difensori di vent'anni. C'è anche Alario anche se non è così giovane, che è stato chiesto da tante squadre, ma il River chiede molti soldi".

RITORNO IN ITALIA - "Avevo parlato con il Parma quando è andato via Scala, ma è arrivato un nuovo ds e hanno preso un altro allenatore. Sono sempre in contatto con l'Italia: ho ancora molti amici. Ora sono fermo da qualche mese, dopo aver finito l'esperienza al Newell's".