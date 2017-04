Strakosha: "Finale meritata! Con una Curva così a fianco, per le nostre avversarie sarà difficile batterci"

Qualche piccola sbavatura nel finale, ma anche delle parate decisive nei momenti più importanti della gara. Thomas Strakosha continua a vivere il suo sogno, e dopo aver esordito con la Nazionale, si è preso anche le chiavi della porta biancoceleste nel derby. Al termine della gara, ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere albanese ha commentato soddisfatto la vittoria della squadra: “E’ importante che la squadra abbia raggiunto la finale della TIM Cup. Era il nostro obiettivo, il resto conta poco. Sono molto contento d’aver raggiunto questo obiettivo. Sarà la mia prima finale da calciatore. In Coppa Italia abbiamo già battuto la Roma qualche anno fa ed è sempre bello vincere contro i giallorossi. Sono davvero felice e contento, posso lavorare sempre di più. Dedico questo risultato alla mia famiglia che ha sempre creduto in me, anche nei momenti di difficoltà, e che hanno sempre incentivato i miei sogni. Abbiamo meritato questa finale, abbiamo incontrato nel nostro percorso avversari molto forti dimostrando sempre il nostro valore. Se questa Curva si presenterà sempre così, sarà molto difficile per le nostre avversarie batterci. Il loro sostegno per noi è una cosa importantissima. La nostra Curva è magica, non ci sono paragoni”.