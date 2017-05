Tanti auguri F. Nanni! L'ex mediano: "Lazio, contro la Juve gioca con tranquillità. Biglia? Punto di riferimento"

Un giorno speciale per Franco Nanni. L’ex mediano biancoceleste del primo scudetto, infatti, spegne quest’oggi 69 candeline. "Grazie mille per gli auguri! Ora sono al letto che mi sono operato di ernia. L'ho rimandata quasi un anno – spiega ai microfoni di Radio Incontro Olympia –. Adesso dovrò stare a riposare penso fino a lunedì. La mia academy l'ho chiusa perché avevo problemi logistici. Dunque ho fatto una fusione con il Saxa Flaminia, che ora ha aggiunto la dicitura 'Scuola Calcio - Franco Nanni'”. Sulla finale di Coppa Italia Juventus-Lazio: "I biancocelesti non hanno niente da perdere. Bisogna attaccare, non a testa bassa, ma attaccare. Hanno una difesa forte, organizzata... ma hanno un'età avanzata, sono a fine stagione, e hanno la tensione alta per vincere il triplete. Noi invece dobbiamo affrontarla con tranquillità, visto che accetteremmo comunque la sconfitta contro i Campioni d'Italia". Sull’ex biancoceleste Hernanes: "Alla Lazio aveva trovato l'ambiente naturale. Aveva un grande tiro. Capita poi di spegnersi. Se hai solo alcune qualità ti limitano nel tempo e non ti fanno arrivare alla conclusione con tranquillità. Io stesso al primo anno feci 8 gol, non mi conoscevano. Non fu mai più così". Un commento anche su Biglia, Parolo, Milinkovic, il fulcro del centrocampo biancoceleste: "Tre calciatori bravi ma c'è una massima che dice che il gioco di squadra ha bisogno di un playmaker. Dunque dei tre il più importante è Biglia, punto di riferimento riconosciuto anche dai compagni. Quando manca si vede che c'è un po' di disorientamento". Puntare sempre in alto: "In certe partite abbiamo peccato di esperienza e concentrazione. Dunque ok i giovani, ma servono anche calciatori che certe situazioni le hanno vissute". Infine, sull’ipotesi turnover in vista di mercoledì: "Strakosha lo farei giocare. Con i se non vado. Mettiamo caso che poi Strakosha si faccia male in allenamento che facciamo? Perdiamo a Firenze perché c'è Vargic in porta e magari ce lo ritroviamo comunque anche in Coppa Italia? Le perdiamo tutte e due? Se sta bene, giochi Strakosha!".