Tare: "Nel calcio non si deve mai mollare. Biglia ha il supporto di tutti noi"

Un assedio che alla fine ha portato ad un’amarissima sconfitta. Una partita stregata per la Lazio, fermata a più riprese da un super Sorrentino e allo scadere trafitta da Inglese. A fine partita, dopo una lite tra Biglia e un tifoso, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il ds Tare: “Questo è il calcio, il fatto che dopo una partita perfetta in cui un portiere ha fatto i miracoli si perda dimostra che non si deve mai mollare. Tutti quanti ora dobbiamo dare una risposta, lo merita questo gruppo fantastico. Oggi è stata giocata una grande partita. Biglia è il nostro capitano e ha il supporto di squadra, allenatore e società: è il primo che arriva a Formello e l’ultimo che va via, per questo indossa la fascia. Posso capire la rabbia dei tifosi, ma non posso condividere ciò che è stato detto a Lucas. Spero che gli altri tifosi possano condannare il gesto. Io non sono del parere che dobbiamo piangerci addosso, tra 2 giorni abbiamo una partita importantissima e dobbiamo cercare di portare a casa una vittoria fondamentale. La sfida di San Siro viene subito dopo questa sconfitta ed è un bene”.