Tommaso dei Thegiornalisti: "Lazio, stai facendo benissimo. Il mio preferito? Milinkovic"

La Lazio vince in rimonta contro l’Atalanta. Apre il girone di ritorno con 40 punti e un quarto posto su cui in estate nessuno avrebbe mai scommesso. A fare un bilancio sul club e dire la sua è intervenuto Tommaso Paradiso, cantante dei Thegiornalisti, stranoto tifoso della Lazio: “Oramai rappresento il tifoso laziale in giro per i programmi tv. La mia Lazio, quella con cui sono cresciuto è stata quella dello scudetto 2000. Non abbiamo il bacino di utenza di squadre come Juve, Inter o Milan e stiamo facendo veramente bene. Certo si può fare sempre di più. È un’ottima squadra con quel tridente lì davanti. De Vrij poi è un top player.Per non parlare di Milinkovic che è stato un acquisto azzeccatissimo, a me è sempre piaciuto. Il gol dell’anno scorso contro la Fiorentina spettacolare”. Infine un saluto: “Lo rivolgo a tutti i tifosi della Lazio che nonostante tutto quello che è successo non hanno mai smesso di essere uniti. La compattezza è la nostra forza”.

