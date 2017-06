Torres, ds Fluminense: "Richarlison ha un contratto con noi. Il suo futuro? Lo deciderà il campo"

Il direttore sportivo della Fluminense Alexandre Torres, ha preso parola in conferenza stampa per spiegare la situazione di Richarlison, giocatore accostato anche alla Lazio, nonostante come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, non ci sono stati contatti con il suo entourage. Torres ha parlato delle presunte trattative in cui sarebbe coinvolto il calciatore, e delle sue dichiarazioni che hanno scatenato un caso in Brasile. "Queste dichiarazioni sono state fatte da una persona assunta da Richarlison, e che è diventata il suo ufficio stampa. In una conversazione con il giocatore, sappiamo che questo però non riflette quello che pensa. Ogni volta che scende in campo, mette la maglia della Fluminense con orgoglio. Il futuro del calciatore lo deciderà il campo. Richarlison ha un contratto con il Fluminense, lui è un giocatore che fino allo scorso fine settimana è stato il titolare della Fluminense, stava facendo una buona stagione e, a mio avviso, non vi era alcuna ragione per questo pasticcio. Se c’è una proposta di un altro club, il dovere è sempre quello di scendere in campo e giocare. Lui non ha quel carattere, non è un giocatore che fa questo tipo di cose, ma ha ricevuto delle indicazioni da altre persone e ha deciso di procedere in questo modo. Ci dispiace, è un giocatore giovane, ha un grande futuro davanti e noi faremo i conti con lui. Non è a causa di un errore che ha fatto che noi faremo ritorsioni al ragazzo. Siamo consapevoli del momento difficile che sta attraversando, una situazione che non dovrebbe accadere. A quanto mi risulta, ha tre imprenditori e questo è un problema per queste persone. Doveva scendere in campo e fare il suo lavoro e lasciare i negoziati alle persone che hanno dovuto farlo. Il club, come istituzione, sta cercando di riconquistarlo, per fargli capire che ha un contratto con noi”.