UFFICIALE - Pollace, addio al Gubbio: il difensore torna alla Lazio

Fonte: Federico Erdi - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

“Il difensore Gianluca Pollace, classe 1995, non è più un giocatore del Gubbio. Lo hanno deciso di comune accordo la società rossoblù e il calciatore di proprietà della S.S Lazio. Pollace era arrivato in rossoblù lo scorso mese di luglio. L’A.S. Gubbio 1910 ringrazia Gianluca Pollace per quanto dato alla causa eugubina in questi mesi e augura al calciatore i migliori successi professionali”. Chiara e puntuale la nota apparsa sul sito ufficiale del Gubbio. È durata poco l’avventura di Gianluca Pollace in Umbria: il difensore si riunirà con i compagni a Formello, in attesa di capire il suo futuro, che molto presto potrebbe cambiare di nuovo. Dietro il rientro di Pollace potrebbe esserci infatti il Racing Roma del nuovo ds Pasquale Foggia, che sembra aver messo gli occhi sull’ex Primavera.