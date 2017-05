UFFICIALE - Si complica la pista Taison: rinnovo di 4 anni con lo Shakhtar Donetsk

Stretta di mano e firma sul contratto. La notizia è proprio di questi istanti: lo Shakhtar Donetsk e Taison hanno prolungato l’accordo per altri 4 anni. Finito da tempo nel mirino anche della Lazio, l’esterno brasiliano è tra i possibili candidati scelti da Igli Tare in caso di cessione di Keita Balde Diao. Un profilo che, ai capitolini, faceva gola anche e soprattutto per quella eventualità di portarlo a Roma a zero euro. Niente di ufficiale, come dichiarava qualche settimana fa l’agente del calciatore in esclusiva ai nostri microfoni. Con la pista che, ora, si raffredda. Senza, però, tramontare del tutto. Con la firma in tasca, la squadra ucraina può contare su un maggiore potere contrattuale, con le pretendi costrette ad avanzare sostanziose offerte. In casa Lazio, comunque, tutto dipenderà dal senegalese. Per ora, l’obiettivo della società capitolina è quella di trattenere i big, per lavorare, poi, anche sul mercato in entrata.

⚒ @taisonfreda7 подписал новый контракт с «Шахтером», рассчитанный на 4 года! ✍



