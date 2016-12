Una Lazio sotto l'albero: i calciatori biancocelesti augurano buon Natale ai tifosi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È il 25 dicembre. Il pranzo - come da tradizione - è in tavola. E non poteva mancere il messaggio della Lazio che, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, augura a tutti i tifosi biancocelesti un sereno Natale. Non solo. La società ha postato sui propri profili social un simpatico video con i calciatori protagonisti: da Biglia a Parolo, passando per i giovani Cataldi e Murgia. Dalla coppia orange de Vrij-Hoedt a Lulic e Immobile. Senza dimenticare Marchetti e Wallace. Di seguito le immagini della prima parte di stagione, tra gol e auguri di buon Natale.