Verso Lazio-Atalanta, Jacobelli: "Occhio a Berisha, ha voglia di rivalsa"

Domenica all'Olimpico arriva l'Atalanta. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha parlato il direttore del Corrieredellosport.it, Xavier Jacobelli: “Il lavoro di Simone Inzaghi, forte anche dell’esperienza nelle giovanili, sta valorizzando i valori societari. La sfida contro l’Atalanta rappresenta quella fra due squadre che stanno facendo sognare le rispettive tifoserie a dispetto di quanto si vociferava in estata. Mi aspetto una grande gara da una e dall’altra parte. Gasperini, come Inzaghi, sono accomunati dalla capacità di incidere sulle sorti delle proprie formazioni”. La Coppa Italia nel mezzo: “La gara contro la Juventus peserà. I bergamaschi tuttavia giocheranno con qualche giovane come Bastoni e Melegoni, con la mentalità di chi non ha assolutamente nulla da perdere”. Assenti Kessie e Keita: “Sono due perdite eccellenti. La Lazio però, ritrovando il gol di Immobile, e l’Atalanta vincendo col Chievo, hanno dimostrato di saper sopperire al tutto. Il salto di qualità di una formazione dipende molto anche dalla capacità di vincere partite giocate male. Il fatto che la gara contro il Crotone abbia coinciso con il ritorno al gol di Immobile resta significativo”. Berisha: “Come tutti i portieri commette degli errori. Il suo rendimento è stato molto brillante. In diverse circostanze è risultato decisivo e credo che avrà una particolare motivazione a giocare contro la squadra che lo ha ceduto in prestito. Qui s’incastrano poi diversi meccanismi di mercato, vedi Paloschi. Sportiello aveva fatto dei campionati molto buoni e si è ritrovato in panchina. Qualcosa vorrà dire”. Marchetti in orbita nazionale senza Perin: “Con Ventura nessuno è tagliato fuori. La sua opera di rinnovamento si basa proprio su di questo”.

