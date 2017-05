Zauri: "Con questo Keita all'andata sarebbe stata Champions! Fiorentina? Sì al turnover, anche tra i pali..."

Europa raggiunta, la Lazio può festeggiare in vista dei prossimi impegni. Prima Fiorentina, poi finale di Coppa Italia, dato che salvo ribaltoni la Juventus ha ipotecato la finale di Champions con il 3-0 in casa del Monaco. Luciano Zauri, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha commentato il successo dei biancocelesti: "La Lazio per la programmazione degli ultimi anni deve avere sempre l'obiettivo Europa. Peccato che quest'anno le prime 3 abbiano fatto quel qualcosina in più... Sconfitte e vittorie sono merito di tutti. Bisogna ringraziare anche la società che ha operato bene, con acquisti mirati, alcuni dei quali sottovalutati all'inizio". Sulla prossima sfida in programma al Franchi: "Un minimo di turnover ci sarà in funzione della Juventus, anche se un blocco sarà confermato. I giocatori scelti fino ad ora da Inzaghi hanno giocato tantissimo. Penso quindi il riposo potrà fare bene senza però esagerare. Credo che ci saranno calciatori che riposeranno magari giocando 50-60 minuti e non proprio 0. La Juve? Farà una rotazione più corta. Davanti ha il solo Higuain salvo che non voglia spostare Mandzukic. Credo che visti gli impegni importantissimi Allegri qualcosa dovrà fare ma non potrà abbassare troppo la qualità".

I RAGAZZI DI INZAGHI - Sulle corsie laterali: "La Lazio ha interpreti che hanno fatto sempre bene. Sono stati infatti alternati rispetto agli avversari. Forse solo Felipe Anderson è un po' diverso con Inzaghi bravo ad adattarlo. Lulic o Lukaku hanno diverso piede ma stesse caratteristiche. A destra puoi cambiare. Con gara secca vedremo come Inzaghi vorrà affrontare una squadra solida e compatta che poi riparte come la Juve. Felipe Anderson da questo punto di vista potrebbe darti la giocata. Inoltre ha sorpreso tutti per la sua adattabilità. ​Keita? Perché escluderlo. Nel 3-5-2 potrebbero giocare insieme anche se sarebbe una squadra super offensiva. La Lazio ha dimostrato però di essere quadrata sempre, anche con questi nomi". Il giocatore più importante per arrivare in Europa: "Direi Biglia senza essere scontato. Poi c'è Immobile con i suoi 22 gol. A certi livelli sono la differenza tra il 4 e il 7 posto. Dicevamo sempre che mancava il bomber e la Lazio l'ha trovato. Con un Keita più continuo, così performante all'andata, secondo me era possibile arrivare nei primi tre". Tra i pali: "Strakosha sta giocando bene. Con l'Europa League in cantiere potrebbe anche optare per far giocare Vargic o Adamonis senza rischiare".