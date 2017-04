Zauri: "Il derby sarà una gara aperta, la Lazio sfrutti il contropiede"

Terminata l’avventura sulla panchina del Pescara come vice Oddo, Luciano Zauri è ora in attesa di una nuova destinazione. Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex terzino biancoceleste ha parlato del successo dei ragazzi di Inzaghi, con uno sguardo anche al derby di martedì: "La vittoria della Lazio è meritata anche perché è normale trovare qualche difficoltà pensando al derby. L'inizio non è stato positivo, approccio piatto e i biancocelesti potevano andare sotto anche di due gol. Poi bravi a riprenderla e arrivare alla fine ai tre punti". Poi su Roma-Lazio: "I giallorossi hanno dei campioni che possono cambiare la partita anche se contro l'Empoli non ho visto un bel gioco. Mi aspetto una gara aperta in virtù del 2-0 dell'andata. La Roma entrerà in campo aggressiva, la Lazio potrà sfruttare il contropiede". E sulla lotta al titolo rivela: "La Juventus è una macchina da guerra. In queste partite, potendole gestire, sta cercando di arrivare con calma sino in fondo. Non è così scontato il finale”. Per il duo Oddo-Zauri si è parlato nelle ultime ore dell’ipotesi Sassuolo in caso di addio di Di Francesco. Sull’argomento però nessuna conferma: "Sarebbe una piazza da sogno ma per ora nessun contatto".