Zauri sprona la dirigenza: "I tifosi si aspettano tanto. Strakosha? Meglio affiancargli un portiere più esperto"

Giorni decisivi per il mercato biancoceleste, soprattutto in uscita. Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex difensore laziale Luciano Zauri ha espresso il suo punto di vista sulle trattative dei capitolini: "Sembra che ci sia un fuggi fuggi dei calciatori che avevano fatto la differenza. Biglia, Keita e De Vrij rappresentano un bel gruzzoletto, ma non sarà facile sostituirli. Togliere tre profili importanti non è cosa facile alla quale porre poi rimedio. La gente si aspetta tanto. Col triplo impegno le energie verranno meno a lungo andare, serve una rosa più lunga". Un parere anche su Strakosha: "Situazione semplice per lui quest'anno perché gli è stato permesso qualche errore. Ha dimostrato di saperci stare, gli vanno fatti i complimenti. Credo gli vada affiancato qualcosa, tra l'altro non è detto che Marchetti vada via. Non si può comunque partire con Strakosha titolare e un altro giovane perché se Thomas avrà un calo lo si dovrà sostituire con un profilo esperto". Infine sul suo futuro: "Inizia ad arrivare qualche abbocco e qualche chiacchierata. Rispetto a qualche giorno fa ci sono stati passi in avanti ma un'eventuale firma è ancora lontana. Il Frosinone? È una delle squadre più importanti della B e c'è la massima disponibilità a chiacchierare. Piste estere? In questo momento siamo ancora vincolati al Pescara. Dire di no a dei club oltre i confini non possiamo farlo. Sarebbe in caso una bella esperienza”.