Zeman analizza la sua carriera a 'Le Iene': "La Lazio la squadra più forte che ho allenato"

Ha compiuto ieri 70 anni, Zdenek Zeman. L'allenatore del Pescara è stato intervistato per l'occasione da "Le Iene Show". Una lunga chiacchierata sul mondo del calcio e non solo. Si è parlato anche delle diverse formazioni comandate dal tecnico boemo. Sulla migliore pochi dubbi: “La Lazio è la squadra più forte che abbia mai allenato". Zeman non ha risparmiato poi una frecciatina ai cugini giallorossi: "La Roma non vince da 9 anni perchè confusione nella società".