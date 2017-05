Zoff: "Juventus senza punti deboli, ma la Lazio in Coppa Italia può dire la sua"

La Lazio sabato affronterà la Fiorentina, mentre mercoledì 17 maggio la Juventus in finale di Coppa Italia. Per parlare di questi argomenti Dino Zoff, che conosce benissimo sia l'universo bianconero che quello biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: “Mercoledì mi aspetto una bella partita tra due squadre forti che giocano bene e vogliono vincere. Sono anche produttive. La Juve su tutti i fronti, la Lazio sta facendo bene, merito di Inzaghi. Della Juventus non si può dire nulla. Lo sport è inteso per superare l’avversario, gioca bene chi lo supera. La Lazio, se sta corta, nel contropiede è pericola e quindi può dire la sua. Per la squadra di Allegri è tutto in ballo, ha la personalità di giocarsi sempre tutto, i pensieri futuri non appartengono a questa società, scendono sempre in campo con la convinzione di vincere. La loro difesa è la più forte al mondo e sa come difendersi. Contro la Fiorentina Inzaghi sceglierà chi vede bene durante l’allenamento, a meno che qualcuno non ha bisogno di riposo. Strakosha sta facendo particolarmente bene, è sveglio, sulle uscite basse riesce ad anticipare le giocate. Simone Inzaghi sta facendo bene, deve continuare così. La Juve non ha punti deboli, la Lazio, nel suo limite, neanche, è brillante e può tenere il campo. Sono convinto che la partita sarà giocabile”