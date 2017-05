Zoff: "Stasera sarà una bella partita! Strakosha? Non vedo tanti nomi migliori in giro". E su Gascoigne...

Il countdown continua, cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia di stasera. Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, dove ha detto la sua sulla sfida all'Olimpico: "Le due squadra arrivano bene. Domenica non hanno fatto risultato ma entrambe hanno fatto un campionato straordinario. Arrivano nelle migliori condizioni. La compattezza della Juventus contro la brillantezza della Lazio. Sarà una bella partita".

ASSENZE - La Juventus vede diverse defezioni a centrocampo: "La Juventus ha sempre dimostrato che anche con grandi assenze ha la facoltà di sopperire alle difficoltà. Si sentiranno ma non troppo. Parolo? È un giocatore importante. Fa il centrocampista a tutto campo e si inserisce. Sarebbe una mancanza importante sicuramente. Non so se paragonarla a Pjanic-Khedira perché loro sono in due". L'irrinunciabile, sponda Lazio: "Nell'ultimo periodo Keita è diventato molto importante. Però la Lazio globalmente mi ha impressionato. Ha avuto diversi calciatori che si sono rivelati fondamentali. Particolarmente bene ha fatto Simone Inzaghi, a lui vanno grandi meriti. Poi, di questi tempi, avere attaccanti che saltano l'uomo è un bel vantaggio".

ALLEGRI VS INZAGHI - "Andiamoci piano sul futuro di Inzaghi in una top. Da noi, in Italia, dobbiamo frenarci. Sta facendo particolarmente bene. Questa partita di questa sera ci permetterà anche di dare un certo giudizio tramite il comportamento delle squadre, a prescindere dal risultato. Immobile? Si adatta meglio al nostro campionato che a quelli esteri. Sarebbe opportuno restare costanti ovunque. Ha fatto molto bene. I cannonieri di quest'anno sono tutti però a cifre iperboliche e questo è un po' strano. Ci sono una caterva di calciatori sopra i 12 gol. Non è un calcio più povero, tecnicamente il calcio moderno è anche superiore nella media rispetto a quello di una volta. I top player una volta erano dei 'picchi', oggi la stoppano elegantemente tutti. Questo ha cambiato un po' lo scenario".

50 ANNI DI GASCOIGNE - Tra dieci giorni, Gazza compirà cinquanta anni: "Ho ricordi di ogni colore. Belli, brutti, di disperazione. Vedere uno che butta via il suo genio con dei comportamenti non adeguati. Io sono comunque uno che vede lontano. Se una persona nel meglio della propria carriera ha problemi di comportamento, sai già come andrà quando finisce tutto. Lui era un pazzo artista che mi ha fatto soffrire. L'ho sempre ammirato, questo si". Infine, un commento su Strakosha: "L'ho visto bene, tranne qualche uscita a vuota come l'ultima che ci possono stare. Può dare buone garanzie. Di nomi migliori in giro non ne vedo tanti sinceramente. Il secondo portiere di Coppa? Io dico solo che ai miei tempi giocavo sempre io. Diventato allenatore ho continuato a schierare in ogni caso sempre il più forte. Adesso con rose molto ampio magari giri anche il portiere".