Alta tensione in tribuna: Tounkara difende Biglia da un tifoso. Sulla vicenda indaga la polizia - FT&VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - I conti si fanno al commissariato dell'Olimpico. C'è la Digos, il tifoso, Tounkara, ma anche Claudio Lotito, Tare, Calveri e Manzini. Intanto, tramite Sky, si vede nei dettagli cosa sia successo. Con il giocatore ex Primavera scatenato contro il tifoso. Di mezzo ci è finita anche la compagna di Inzaghi, Gaia, che ha cercato di capire la situazione più da vicino.

La Lazio perde in casa contro il Chievo. Al rientro negli spogliatoi un tifoso si scaglia verbalmente contro i calciatori biancocelesti, Biglia in primis. Il capitano non ci sta, risponde agli insulti e servono sette compagni di squadra per convincerlo a non scavalcare e rientrare nel tunnel. Anche il tifoso non demorde, persegue nella sua contestazione personale. L'argentino non ci vede più, risale e, per tutta risposta, riceve uno sputo da parte dell'irrequieto sostenitore. A quel punto interviene Tounkara, che aveva assistito al match in tribuna. L'ex Primavera si scaglia contro il tifoso colpendolo: l'intervento degli steward evita guai peggiori.