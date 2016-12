Biglia, ora c'è anche il Chelsea: pronta un'offerta da 25 milioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Chelsea di Antonio Conte va a gonfie vele. Primo in Premier League, con il manager italiano si corre per il titolo. Ma a gennaio servono rinforzi, soprattutto a centrocampo per aiutare Kante e Matic. Ecco che si guarda anche in casa Lazio. L’ex ct dell’Italia avrebbe individuato Lucas Biglia come obiettivo numero per i Blues. In Inghilterra parlano di un’offerta da 21 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro), per strappare l’argentino ai biancocelesti. In scadenza di contratto nel 2018, Lucas per ora ha rifiutato i continui corteggiamenti della Lazio sul rinnovo. L’opzione cessione è più che veritiera, il Chelsea ci prova davvero.

