Calciomercato Lazio, Biglia è sempre più vicino al Milan. E quelle lacrime salutando Inzaghi...

Lucas Biglia è sempre più vicino al Milan. Il centrocampista della Lazio sembrerebbe essere il primo colpo in uscita del mercato biancoceleste. Una situazione che si è ribaltata in poche ore. Un suo addio era impensabile fino a qualche settimana fa. C'era un accordo verbale per il rinnovo del contratto da mesi, ma mancavano la firma e l'annuncio ufficiale. Poi sono arrivati i rossoneri con un'offerta importante e un progetto di crescita che lo vedrà al centro dello scacchiere di Montella che hanno fatto vacillare le certezze del Principito. Le aquile hanno provato a resistere, ma il giocatore sembra sempre più convinto di lasciare la Capitale per volare a Milano. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il regista avrebbe anche pianto salutando Inzaghi prima di partire per l'Australia con la sua Argentina. Un tassello in più che avvalora l'ipotesi dell'addio nonostante dalle parti di Formello sperino in un colpo di coda finale. Manca ancora l'ufficialità, con le due società che dovranno lavorare sulle cifre per un affare da circa 22 milioni tra quota fissa e bonus. Una base d'accordo già c'è, mancano da limare alcuni dettagli poi Biglia indosserà la maglia rossonera e la Lazio si getterà sul mercato alla ricerca del sostituto.