Calciomercato Lazio: oggi nuovo incontro per il Papu Gomez, ma si aspetta Keita

Oggi la dirigenza della Lazio si incontrerà di nuovo con quella dell’Atalanta: c’è da mettere nero su bianco la cessione di Berisha per 5 milioni di euro, ma sarà anche l’opportunità per approfondire di nuovo i discorsi sul Papu Gomez. Gasperini ha chiesto ai nerazzurri di trattenere l’argentino, per questo la valutazione iniziale del cartellino parte da 20 milioni, contro i 15 massimi che Lotito è pronto a investire per l’attaccante 29enne. Lui intanto ha già un accordo di massima con i biancocelesti, ma in cuor suo spera che prima o poi si faccia avanti il Milan. È anche la Lazio, comunque, che sta prendendo tempo. Lotito, infatti, è ancora speranzoso di poter convincere Keita a rinnovare, aggirando gli ostacoli posti dal rapporto a dir poco complicato con il suo procuratore. Discorso opposto per quel riguarda i dialoghi con la famiglia del ragazzo, per questo è fiducioso di poter sfoderare un colpo di teatro che a oggi appare irrealizzabile. Ci vuole provare pure con de Vrij, per questo ha chiesto di fissare un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Ma la posizione dell’olandese è sempre la stessa: non c’è alcuna intenzione di rinnovare.