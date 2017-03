De Vrij: “Nessun problema, sto recuperando". E Immobile lo sfotte: “Ma se sei a pezzi…” - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 – “Gli esami non hanno mostrato problemi, sto recuperando". Firmato: de Vrij. Era arrivato nella tarda mattinata, il messaggio che i tifosi della Lazio aspettavano con ansia. Uscito malconcio dalla sfida con il Torino, era stato lo stesso calciatore olandese a tranquillizzare tutti sulle proprie condizioni. In questi istanti, su Twitter, il dubbio che pervade. A mettere la pulce nell’orecchio ai supporters biancoceleste è Immobile. “Ma quale bene che stai a pezzi!!!”, scrive l’attaccante in risposta al post del difensore. Nulla di vero, però: è solo uno scherzo tra compagni di squadra. I tre punti esclamativi e l’emoticon che piange dalle risate, infatti, non lasciano tanto spazio all’immaginazione. Le risate dello stesso de Vrij concludono la gag, togliendo ogni riserva: “Dai Ciro non possono saperlo ahahah”.

Si riapre l'infermeria biancoceleste con gli ultimi acciacchi registrati ieri sera da de Vrij, Radu e Biglia. Su tutti era stato l'olandese a destare maggior preoccupazione tanto da essere stato visitato in clinica Paideia a gara ancora in corso. Nel day after il prezioso successo contro il Torino, è stato intanto lo stesso difensore orange a tranquillizzare i tifosi biancocelesti con un messaggio pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram: "Grande vittoria, purtroppo sono uscito all'intervallo. Gli esami strumentali che ho fatto non hanno mostrato problemi e sto recuperando bene".