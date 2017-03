ESCLUSIVA - Alario, la Lazio si defila. Dall'Argentina: "Clausola troppo alta per i biancocelesti"

Velocità, tecnica, potenza e senso del gol. Un repertorio completo per Lucas Alario, attaccante classe ’92 del River Plate entrato da tempo in orbita Lazio. Una macchina da gol per i Millonarios (già 7 reti in 16 presenze in questa stagione), consapevoli però che ben presto dovranno privarsene. Già nell’ultima sessione di mercato il giocatore ha rifiutato un’offerta molto importante dalla Cina. Ha preferito rimanere un altro anno in maglia biancorossa, conquistando anche la convocazione in nazionale. La Lazio in questi giorni ha provato ancora a sondare il terreno, ma l’operazione si prospetta sempre più in salita. Come già riportato in settimana, il cartellino dell’argentino è per il 60% del River Plate e per il 40% della sua ex squadra, il Colon. Per giunta, la clausola per la rescissione è fissata a 18 milioni di euro, al netto di un contratto che scade nel 2020. Stando a quanto appreso dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, i biancocelesti non sarebbero nelle condizioni di sborsare una cifra così alta, come sostengono ambienti vicini all’agente dell'attaccante, Pedro Aldave. Inoltre, il presidente del River Plate, Rodolfo D’Onofrio, avrebbe promesso al giocatore di liberarlo non appena avesse ricevuto un’offerta pari a quella messa sul piatto dal club cinese. Una sorta di candidatura per i top club europei, per i quali a partire da giugno si aprirà l’ennesima asta di mercato. La Lazio per il momento si defila, in attesa di nuove opportunità.