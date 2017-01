ESCLUSIVA - Anche Kishna può partire: Galatasaray e Montpellier sull'ex Ajax

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Non solo Danilo Cataldi. Anche Ricardo Kishna può salutare la Lazio a gennaio. Stesso mal di pancia del centrocampista passato in prestito al Genoa, quello che viene per lo scarso impiego in stagione. Per l'olandese 5 apparizioni nel girone d'andata (soltanto 2 da titolare contro Atalanta e Chievo a inizio campionato). L'ex Ajax si sta guardando intorno, potrebbe partire già in questa sessione di mercato per trovare continuità lontano da Roma. Su di lui - secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione - ci sarebbero il Galatasaray, Montpellier e un paio di club inglesi. Kishna in biancoceleste si sente chiuso, Simone Inzaghi domenica scorsa l'ha inserito nella ripresa, gli ha preferito Luis Alberto e Lombardi con Felipe Anderson, Lulic e Keita non a disposizione. Kishna ascolta le proposte che arrivano dall'estero. Il girone di ritorno con la maglia della Lazio addosso è tutt'altro che scontato.